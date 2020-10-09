Настя Каменских забила на карантин: певицу раскритиковали за фото с фанатами в центре Киева

8 октября украинская исполнительница получила именную звезду на "Площади звезд" в Киеве. Вроде как ничего такого, но певица пришла на мероприятие (массовое!) без защитной маски.

Если учесть тот факт, что по состоянию на сегодня, 9 октября, за последние сутки число подцепивших Covid-19 доходит до 6 тыс., появление без защитной маски в толпе народу не предусмотрительно. И может навредить в первую очередь самой Насте Каменских.

Радостное событие в жизни певицы превратилось в критику со стороны фанатов, которые боятся, вероятно, за здоровье своего кумира.

Стоит отметить, что многие присутствующие также были без защитных масок. Видимо растущее с каждым днем количество заболевших и карантин уже больше никого не интересует.

В комментариях под снимками с мероприятия, которые разместила у себя в Инстаграме Настя Каменских, помимо поздравлений очень много критических высказываний за ее легкомысленность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Окт 2020 в 9:58 PDT

"А на маски всем по**ать!!! Ну-ну а потом по 5к больных", "Настя, вы же публичная персона, неужели так сложно было не организовывать массовых собраний, или как минимум подать пример и быть в маске, и призвать всех к этому?". "Люди каждый день умирают от ковида и новых заражённых по 5000 за сутки , но зато все же пришли поздравить с открытием "железки на асфальте", - Весело", "Ну да, маску носить уже не нужно. а и правильно, зачем?" - возмущаются подписчики в комментариях.