Кулинарный Шерлок Холмс и вылет сильного участника: как прошел 6 выпуск "МастерШефа"

В субботу, 10 октября, на телеканале СТБ прошел шестой выпуск кулинарного проекта "МастерШеф 10". Узнайте, кто покинул проект в шаге от профессиональной мечты.

Прежде чем начать первое испытание в 6 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский рассказали поварам-любителям, что у Эктора Хименеса-Браво поднялась температура, поэтому этот конкурс пройдет без главного судьи проекта.

В новом выпуске испытания участников начались с "колеса фортуны". За три минуты кулинары-любители должны представить свое меню судьям 10 сезона "Мастер Шеф" и для приготовления у них будет 2 часа. А чтобы усложнить испытание для кулинаров, судьи 10 сезона "Мастер Шеф" озвучили еще одно правило конкурса: в течение испытания пары будут крутить барабан, который и определит их дополнительное задание в конкурсе.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Oct 10, 2020 at 9:50am PDT

По результатам первого конкурса победила пара Александра Горчакова и Юлии Венедиктовой, а черные фартуки получили Роман Петрушенко, Богдан Сиротенко, Мария Кривенко и Эдуард Мишута.

На втором испытании участников уже встретил Хименес-Браво. Он рассказал о том, что сдавал тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для поваров-любителей увлекательный конкурс на знание и логику. За полтора часа поварам-любителям 10 сезона "Мастер Шеф" нужно угадать блюдо, которое судьи кулинарного проекта спрятали под коробками-загадками.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Oct 10, 2020 at 11:06am PDT

По результатам второго конкурса победила команда Алексея Жидкова. В качестве награды, судьи разрешили ему снять черный фартух с Марии Кривенко. На голосовании повара-любители проголосовали за Юлию Венедиктову и Мирру Борисову, которая несмотря на указания капитана готовила блюдо по своему усмотрению.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Oct 10, 2020 at 12:03pm PDT

В битве черных фартуков поваров в черном ждет сверхтяжелая задача - приготовить блюдо, которое сможет устоять перед шквальным ветром и не разрушиться от него.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Oct 10, 2020 at 12:33pm PDT

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" проверяли каждое блюдо на устойчивость, пробовали их и объявили свои вердикты для участников в черных фартуках. Итак, в 6 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" шоу покидает Эдуард Мишуга.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Oct 10, 2020 at 1:14pm PDT

Отметим, что шестой эфир 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" опубликуют на официальном YouTube-аккаунте телеканала через 48 часов после премьеры по ТВ. Если не хотите ждать - переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн!

Напомним, что в прошлом выпуске участники попрощались с Алексой Антоновой.

Как ранее сообщал "Телеграф", победительница и судья "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного тыквенного чизкейка.