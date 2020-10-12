Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан

Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде — Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.

"Мой печальный долг — сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан", — сообщил в соцсети Райт.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

Она родилась в семье англичанки и отца-ирландца, и выросла в Лондоне. Нолан была замужем за английским драматургом Томом Кемпински в 1967 году и развелась с ним в 1972 году. В браке у неё родились два сына.

Маргарет Нолан начала свою карьеру в 1960-х годах в качестве фотомодели и манекенщицы. Поначалу снималась в эротических фотосессиях под псевдонимом Вики Кеннеди, однако отказалась от него, получив первую роль в кино.

В "Голдфингере2, вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Она также появилась в титрах фильма, покрытая краской.

Актриса, в частности, появилась на многих постерах к картине и другой продукции по мотивам "Голдфингера". Ее изобразили облаченной в золото и одетой в золотое бикини — эта модель стала иконической для «золотой девушки» Бонда в последующих фильмах.

Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles "Вечер трудного дня", лентах "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" и "Великий инквизитор", а также в сериалах "Возвращение в Брайдсхед" и "Сыщики-любители экстра-класса".