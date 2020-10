Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан

"Мой печальный долг — сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан", — сообщил в соцсети Райт.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2

— edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020