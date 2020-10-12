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Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан

Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан
10:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter Edgar Wright
Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде — Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.

"Мой печальный долг — сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан", — сообщил в соцсети Райт.

Причина смерти артистки не уточняется. Ее сын Оскар Дикс подтвердил газете Mirror, что Нолан скончалась в понедельник, 5 октября.

Она родилась в семье англичанки и отца-ирландца, и выросла в Лондоне.  Нолан была замужем за английским драматургом Томом Кемпински в 1967 году и развелась с ним в 1972 году. В браке у неё родились два сына.

Маргарет Нолан начала свою карьеру в 1960-х годах в качестве фотомодели и манекенщицы. Поначалу снималась в эротических фотосессиях под псевдонимом Вики Кеннеди, однако отказалась от него, получив первую роль в кино.

В "Голдфингере2, вышедшем в 1964 году, Нолан сыграла массажистку Бонда. Она также появилась в титрах фильма, покрытая краской.

Актриса, в частности, появилась на многих постерах к картине и другой продукции по мотивам "Голдфингера". Ее изобразили облаченной в золото и одетой в золотое бикини — эта модель стала иконической для «золотой девушки» Бонда в последующих фильмах.

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Помимо этого, актриса снялась в картине с участниками группы The Beatles "Вечер трудного дня", лентах "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы" и "Великий инквизитор", а также в сериалах "Возвращение в Брайдсхед" и "Сыщики-любители экстра-класса".

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Джеймс Бонд, Бондиана, Goldfinger, Маргарет Нолан.

Автор:

Телеграф
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