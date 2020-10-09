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В деле о смерти Валентины Легкоступовой наметился новый поворот

В деле о смерти Валентины Легкоступовой наметился новый поворот
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Валентины Легкоступовой
В деле о смерти российской певицы Валентины Легкоступовой появились новые подробности.

По утверждениям звездного адвоката Сергея Жонина, в квартире Легкоступовой обнаружены возможные доказательства убийства певицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Близкие исполнительницы обнаружили в помещении потенциальное орудие убийства, включительно обернутую в полотенце гантель. На некоторых предметах были найдены следы крови, поэтому следователи забрали их на экспертизу.

Отмечается, что певица не могла просто упасть в тесной ванной и удариться головой: эксперимент показал, что сделать это очень сложно из-за габаритов комнаты.

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Кроме этого Сергей Жонин рассказал, что при обыске квартиры также была найдена записка, в которой указано, что Легкоступова отказывается от своей жилплощади. Кому она была адресована - не сообщается.

Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова скончалась 14 августа этого года. По словам мужа певицы, яхтсмена Юрия Фирсова, она поскользнулась в ванной комнате и ударилась головой. После удаления гематомы головного мозга Легкоступова впала в кому, после чего скончалась.

Друзья и родственники звезды винят в трагедии ее супруга, который после смерти Легкоступовой отправился в Турцию.

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Валентина Легкоступова.

Автор:

Телеграф
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