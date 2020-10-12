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"Придумала сама себе геморрой!" Оля Полякова смутила выступлением на "Танцах со звездами" (видео)

"Придумала сама себе геморрой!" Оля Полякова смутила выступлением на "Танцах со звездами" (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Оля Полякова в 7 выпуске "Танцев со звездами" (скриншот)
Артистка долго готовилась, но показала себя на паркете не с лучшей стороны.

Украинская певица, "суперблондинка" Оля Полякова выступила в 7 эфире шоу "Танцы со звездами".

Хоть номер ее был в лучших традициях эпатажным, одобрение он вызвал лишь у некоторых зрителей.

Заметим, что утром в день эфира, 11 октября, Полякова показала в сториз несколько видео, как наводит красоту у косметолога.

Оля Полякова в маечке засветила тату (фото и видео)

"Я не спала полночи, пос*ыкивала от того, что придумала сама себе геморрой, - сказала она. - Номер сложный, готовлюсь к нему. Хочу заткнуть всех баб на том паркете".

Оля Полякова попала впросак на "Танцах со звездами"

Перед оглашением результатов выпуска Оля Полякова спела песню "Белый танец", приготовив для него невообразимые наряды, декорации, хореографию и светомузыку.

Смотрите ее выступление на видео:

Многие зрители разразились критикой на выступление "суперблондинки", - они заметили, что Полякова поет под фонограмму, регулярно сбиваясь, а от активных танцев еще и тяжело дышит в микрофон.

"Такая фанера и такая одышка? Что ты куришь, Оля?", "Это просто ужас!", "Фанера? Не, не слышали. Мы все только вживую", - среди прочего, написали в сети.

Оля Полякова попала впросак на "Танцах со звездами"

Читайте также на "Телеграф", чем закончился 7 выпуск "Танцев со звездами", и почему зрители расстроились в конце эфира.

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Танцы со звездами, Оля Полякова, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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