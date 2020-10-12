"Придумала сама себе геморрой!" Оля Полякова смутила выступлением на "Танцах со звездами" (видео)

Артистка долго готовилась, но показала себя на паркете не с лучшей стороны.

Украинская певица, "суперблондинка" Оля Полякова выступила в 7 эфире шоу "Танцы со звездами".

Хоть номер ее был в лучших традициях эпатажным, одобрение он вызвал лишь у некоторых зрителей.

Заметим, что утром в день эфира, 11 октября, Полякова показала в сториз несколько видео, как наводит красоту у косметолога.

"Я не спала полночи, пос*ыкивала от того, что придумала сама себе геморрой, - сказала она. - Номер сложный, готовлюсь к нему. Хочу заткнуть всех баб на том паркете".

Перед оглашением результатов выпуска Оля Полякова спела песню "Белый танец", приготовив для него невообразимые наряды, декорации, хореографию и светомузыку.

Смотрите ее выступление на видео:

Многие зрители разразились критикой на выступление "суперблондинки", - они заметили, что Полякова поет под фонограмму, регулярно сбиваясь, а от активных танцев еще и тяжело дышит в микрофон.

"Такая фанера и такая одышка? Что ты куришь, Оля?", "Это просто ужас!", "Фанера? Не, не слышали. Мы все только вживую", - среди прочего, написали в сети.

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