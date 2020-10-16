"Сидит и умничает": известная ведущая разозлила украинцев отношением к Алине Гросу

Телеведущая Наталья Влащенко взяла скандальное интервью у украинской певицы Алины Гросу.

Запись беседы появилась на Youtube-канале Vласть vs Vлащенко.

В интервью Гросу рассказала о своем детстве, как попала в шоу-бизнес в таком раннем возрасте, а также о "БДCМ выступлении" в 13 лет. Кроме того, были затронуты темы ее личной жизни: развод с Александром Комковым и отношения с Григорием Лепсом.

Посмотревшие интервью пользователи были возмущены отношением ведущей к Алине. Наталья часто перебивала гостью, что не осталось без внимания поклонников певицы:

"Такое впечатление, что Влащенко пригласила Алину, чтобы она просто с ней рядом посидела и послушала её разглагольствования... Разве это интервью? 70% сама сидит и умничает, не даёт собеседнику договорить и высказать своё мнение. А Алина красавица, умничка , талантливая, трудолюбивая, очень воспитанная и порядочная девушка...", - написала пользователь Irina Dubrovkina в комментарии под видео.

"Дорогая Наташа, я вас очень уважаю, но пожалуйста, перестаньте перебивать!!! Или исправьте этот хаос чудесами монтажа", - отметил пользователь Моя Госпожа.

Кроме того, Наталья Влащенко на своем телеграм-канале, анонсируя интервью с Гросу написала, по мнению пользователей, саркастический комментарий в адрес певицы:

Напомним, недавно стало известно, что Алина Гросу пережила громкий развод с мужем россиянином Александром Комковым. Позднее стала известна причина развода.

Ранее Телеграф сообщал, что Гросу неоднозначным постом в Instagram озадачила поклонников.