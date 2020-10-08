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Пора в село? Алина Гросу озадачила подписчиков неожиданным вопросом про пафос

Пора в село? Алина Гросу озадачила подписчиков неожиданным вопросом про пафос
12:04 Сегодня Телеграф Алина Гросу (фото - instagram.com/alina_grosu)
25-летняя певица оценила украинскую шутку про пафос и его лечение путем поездок в село.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая не так давно пережила тяжелый развод, поделилась в соцсетях шуткой про пафос, сопроводив ее неоднозначной подписью.

Картинку она опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм.

Отмечается, что 25-летняя певица выложила скриншот альтернативной трактовки слова "пафос", в соответствии с которой он может служить заменой воздуха и провоцировать на покупку дорогостоящих вещей в кредит и проведение пластических операций.

Чтобы очистить организм от пафоса, создатели "Черновицкого словаря" рекомендуют выезжать несколько раз в год в село, в то время как отдых в Европе и на море, по их словам, может вызвать тяжелые осложнения.

"Кому уже пора в село?", - шутливо поинтересовалась у почти 430 тысяч своих подписчиков Алина.

Алина Гросу озадачила Инстаграм вопросом про пафос

Стоит заметить, что сейчас у молодой артистки не самые простые времена, - лишь недавно Алина Гросу развелась с мужем уже через считанные месяцы после свадьбы.

Причиной развода стала измена ее супруга, россиянина Александра Комкова.

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Алина Гросу.

Автор:

Телеграф
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