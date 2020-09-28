Алина Гросу рассказала о женщине, из-за которой ее бросил муж

Месяц назад 25-летняя певица Алина Гросу сообщила, что развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым.
Напомним, что пышная и дорогая свадьба уже экс-супругов состоялась в июне прошлого года в Италии. На мероприятии присутствовали многие представители украинского шоу-бизнеса, включая крестную девушки - Народную артистку Украины Ирину Билык.
Тогда никто не мог подумать, что всего через пол года совместной жизни пара станет жить отдельно, и тогда в декабре 2019 года Александр заявил певице, что ему понравилась другая женщина, которая оказалась намного старше его. Но, по-видимому, у парня ничего не сложилось, потому что через две-три недели он попытался вернуться к Гросу и предлагал съехаться снова, однако певица была против.
Тогда молодой бизнесмен признался исполнительнице, что никогда ее не любил, а также шокировал Алину заявлением, что "у него каждая следующая богаче предыдущей". Тогда для 25-летней девушки все прояснилось.
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Несмотря на печальное завершение этой ситуации, родители Алины Гросу поддержали свою дочь.
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Как сообщалось ранее, Алина Гросу поблагодарила поклонников за поддержку на фоне ее развода.