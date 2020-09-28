Алина Гросу рассказала о женщине, из-за которой ее бросил муж

Украинская певица Алина Гросу рассказала в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей о главной причине своего развода с россиянином Александром Комковым.

Месяц назад 25-летняя певица Алина Гросу сообщила, что развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым.

Напомним, что пышная и дорогая свадьба уже экс-супругов состоялась в июне прошлого года в Италии. На мероприятии присутствовали многие представители украинского шоу-бизнеса, включая крестную девушки - Народную артистку Украины Ирину Билык.

Тогда никто не мог подумать, что всего через пол года совместной жизни пара станет жить отдельно, и тогда в декабре 2019 года Александр заявил певице, что ему понравилась другая женщина, которая оказалась намного старше его. Но, по-видимому, у парня ничего не сложилось, потому что через две-три недели он попытался вернуться к Гросу и предлагал съехаться снова, однако певица была против.

Тогда молодой бизнесмен признался исполнительнице, что никогда ее не любил, а также шокировал Алину заявлением, что "у него каждая следующая богаче предыдущей". Тогда для 25-летней девушки все прояснилось.

View this post on Instagram A post shared by GROSU (@alina_grosu) on Aug 31, 2019 at 12:45pm PDT

Несмотря на печальное завершение этой ситуации, родители Алины Гросу поддержали свою дочь.

View this post on Instagram A post shared by GROSU (@alina_grosu) on Jun 25, 2019 at 9:04am PDT

Как сообщалось ранее, Алина Гросу поблагодарила поклонников за поддержку на фоне ее развода.