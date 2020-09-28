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Алина Гросу рассказала о женщине, из-за которой ее бросил муж

Алина Гросу рассказала о женщине, из-за которой ее бросил муж
16:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Алина Гросу рассказала в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей о главной причине своего развода с россиянином Александром Комковым.

Месяц назад 25-летняя певица Алина Гросу сообщила, что развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым.

Напомним, что пышная и дорогая свадьба уже экс-супругов состоялась в июне прошлого года в Италии. На мероприятии присутствовали многие представители украинского шоу-бизнеса, включая крестную девушки - Народную артистку Украины Ирину Билык.

Тогда никто не мог подумать, что всего через пол года совместной жизни пара станет жить отдельно, и тогда в декабре 2019 года Александр заявил певице, что ему понравилась другая женщина, которая оказалась намного старше его. Но, по-видимому, у парня ничего не сложилось, потому что через две-три недели он попытался вернуться к Гросу и предлагал съехаться снова, однако певица была против.

Тогда молодой бизнесмен признался исполнительнице, что никогда ее не любил, а также шокировал Алину заявлением, что "у него каждая следующая богаче предыдущей". Тогда для 25-летней девушки все прояснилось.

 
 
 
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Несмотря на печальное завершение этой ситуации, родители Алины Гросу поддержали свою дочь.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, Алина Гросу поблагодарила поклонников за поддержку на фоне ее развода.

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Алина Гросу, Александр Комков.

Автор:

Телеграф
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