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Неожиданное возвращение Эдуарда Канаряна: все подробности 7 выпуска "Мастер Шефа"

Неожиданное возвращение Эдуарда Канаряна: все подробности 7 выпуска "Мастер Шефа"
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Мастер Шеф СТБ
7 выпуск 10 сезона одного из главных кулинарных проектов в Украине "Мастер Шеф" прошел в субботу, 17 октября. В этом эфире судьи "Мастер Шефа" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовили для участников много сложных испытаний.

На кухне "Мастер Шеф" 10 сезон в 7 выпуске воцарится справедливость! По крайней мере, на это надеются судьи реалити. В чем дело?

Новый день в проект начался как обычно с выбора двух капитанов и членов команд. На этот раз Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво дали шанс проявить себя Марине Шмалько (капитан синей команды) и Ирине Раковчен (капитан красной команды).

Однако не все тут-то было! В разгар выбора любителей командам судьи остановили этот процесс. И аргументировали свои действия тем, что уже несколько конкурсов подряд наблюдают одну и ту же картину: прежде всего капитаны выбирают тех же участников, а на кого они повесили ярлык лузера и слабака, оставляют на "десерт". Именно из этих участников сделали желтую команду, которая сможет доказать свой профессионализм и показать кулинарные навыки. В команду желтых вошли те, с кем другие не захотели работать: Марина Кобчук, Юлия Венедиктова, Екатерина Демьянова, Роман Петрушенко (капитан), Алексей Жидких и Мирра Борисова.

 
 
 
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В результате лучшими блюдами судьи 10 сезона "Мастер Шеф" определили команду красных, а худшими - команду желтых. Роман Петрушенко и Алексей Жидких надели черные фартуки.

На следующей очереди - испытание "Эстафета"!

Во втором испытании 16-ке поваров-аматоров "Мастер Шеф" 10 сезона нужно разделиться на две команды. Ира Раковчен снова возглавила красную команду, а Иван Козырь - синюю.

 
 
 
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Задача для двух капитанов: придумать, что именно будут готовить их команды, а также оставить понятными кулинарные подсказки на поверхностях. От судей кулинары получили полную свободу выбора блюда, но в пределах двух условий. Первое - блюдо должно быть классическим и популярным. Второе - его можно приготовить за один час. Ирина Раковчен выбрала лазанью Болоньезе, а ее конкурент - Иван Козырь - остановился на торнедо россини.

 
 
 
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По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" в конкурсе лучшей была команда красных - Иры Раковчен, синих ждет голосование. Юля Венедиктова и Мирра Борисова получили по черному фартуку.

Битва черных фартуков.

Романа Петрушенко, Мирру Борисову, Юлию Венедиктову и Алексея Жидких вывезли в лес, чтобы именно там они проходили битву черных фартуков.

 
 
 
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Для слабых участников лесные условия точно не станут релаксом. Здесь будет совершаться их судьба! Задача от судей: каждый из аутсайдеров должен приготовить по одном вкусном и очень интересном блюде. Что это будет, решат номинанты на вылет. Однако без "но" никуда. Судьи не дадут любителям одного продукта для приготовления. Ведь все ингредиенты они будут искать в лесу! А чтобы они не отравили судей 10 сезона "Мастер Шеф" своими блюдами из несъедобных даров леса, их консультантом будет финалист "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона - Эдуард Канарян.

В результате повара приготовили для тройки судей 10 сезона "Мастер Шеф" свои лесные шедевры. К сожалению, что-то в блюде Алексея горчило и хрустело на зубах. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" вынуждены попрощаться с Алексеем Жидких.

 
 
 
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Переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн 7 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф"!

Напомним, что в шестом выпуске кулинарный проект покинул Эдуард Мишуга.

Как ранее сообщал "Телеграф", неизменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт вкусного блюда латиноамериканской кухни "Касуэла".

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Мастер-шеф, Мастер Шеф 10.

Автор:

Телеграф
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