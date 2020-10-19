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Дуэт Чапкиса с мамой Сердючки и внезапное возвращение Арзуманяна: как прошел 8 эфир шоу "Танці з зірками"

Дуэт Чапкиса с мамой Сердючки и внезапное возвращение Арзуманяна: как прошел 8 эфир шоу "Танці з зірками"
Обновлено 08:29 Сегодня Телеграф
Участники танцевали под хиты Верки Сердючки, которая также стала четвертой приглашенной судьей проекта. Покорить зрителей удалось не всем.

8 выпуск "Танцев со звездами" был особенно ярким, ведь звезды проекта исполняли свои номера под самые популярные хиты украинской артистки Верки Сердючки.

Эфир открыли Юлия Санина и Дима Жук.

В новом выпуске "Танцы со звездами-2020" участники исполнили джайв под песню Верки Сердючки "Хорошо красавицам".

Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили хип-хоп под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Ольга Фреймут и Илья Падзина танцевали танго под песню "Гоп Гоп Гоп".

На сцене "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко исполнили фокстрот в стиле доброй кукольной сказки под нежный кавер на песню "Даже если вам немного за 30".

Сергей Мельник и Аделина Дели в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили фьюжн под песню Верки Сердючки "Я попала на любовь".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк танцевали танго под песню "Тук, тук, тук".

Санта Димопулос и Максим Леонов воплотили на паркете один из зажигательных танцев "диско" под песню "Я иду такая вся".

Чтобы не быть дисквалифицированными из шоу Позитив и Юлия Сахневич, которым доктора запретили танцевать из-за коронавируса, попросили помощи у Арама Арзуманяна и Тони Руденко, которые станцевали пасодобль под песню "Пирожок".

В прошлом эфире Ольга Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. На этой неделе балерина дала ведущей несколько уроков и в воскресенье, 18 октября, они исполнили танец черного и белого лебедя.

В качестве эксперимента после этого танца на паркет вышли "мама" Верки Сердючки и неизменный судья Григорий Чапкис, которые исполнили танец одного движения - меренге. 

Напомним, что по результатам голосования в зону риска попали Позитив и Юлия Сахневич и Ольга Фреймут и Илья Падзина, которые исполняли джайв за жизнь. Проект покинули пара - Позитив и Юлия Сахневич.

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Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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