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90-летний Чапкис смог дольше: Фреймут и Кухар упрекнули за слишком короткий номер в "Танцях з зірками"

90-летний Чапкис смог дольше: Фреймут и Кухар упрекнули за слишком короткий номер в "Танцях з зірками"
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Танці з зірками
Телеведущая Ольга Фреймут и прима-балерина Екатерина Кухар исполнили трогательный номер, который неприятно удивил зрителей телепроекта.

В прошлом эфире Фреймут бросила вызов сексуальности Екатерине Кухар и пригласила ее станцевать вместе у всей публики. Украинская балерина согласилась, а вот что из этого вышло - читайте далее.

В восьмом выпуске 7 сезона "Танцев со звездами-2020" судья и телеведущая вышли на паркет, где исполнили танец под песню Адажио из балета "Щелкунчик". Добавим, что перед "батлом" на этой неделе Екатерина Кухар дала ведущей несколько уроков.

А потом мама Верки Сердючки пустилась в пляс с самим Григорием Чапкисом!

Хотя танец у Ольги Фреймут и Екатерины Кухар получился трогательным, но для многих зрителей он оказался еще и очень коротким и нелепым. Поклонники проекта негативно прокомментировали выступление звезд, а вот выступление 90-летнего Григория Чапкиса и мамы Верки Сердючки похвалили.

Некоторые зрители и вовсе посчитали 7 сезон самым неинтересным и разочаровательным по результатам каждого вечернего эфира проекта.

Как ранее сообщал "Телеграф", восьмой выпуск проекта "Танцы со звездами" покинули Позитив и Юлия Сахневич, которые болеют коронавирусом.

Все выступления звездных участников 8 эфира шоу вы можете посмотреть здесь. Следующий выпуск выйдет в прямой эфир в это воскресенье 25 октября на телеканале "1+1".

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Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Танці з зірками, Екатерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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