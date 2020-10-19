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Худшие 10 дней в жизни: певец Кристофер Кросс рассказал о том, как болел коронасирусом

Худшие 10 дней в жизни: певец Кристофер Кросс рассказал о том, как болел коронасирусом
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Знаменитый американский музыкант рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.

Кристофер Кросс дал интервью телеканала CBS Sunday Morning, во время которого рассказал о том, как болел коронавирусом.Он и его спутница подхватили вирус еще в апреле после поездки в Мехико.

Пара проболела три недели.

Как рассказал Кристофер, почувствовав себя лучше, он пошел в магазин за покупками, а после у него отказали ноги. Врачи диагностировали у певца Синдром Гийена — Барре. Это довольно редкое неврологической расстройство, при котором иммунная система атакует нервные окончания.

Врачи отметили, что причиной активизации болезни стал именно перенесенный певцом COVID-19.

 
 
 
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Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross)

"То были худшие 10 дней в моей жизни", — признался Кросс, — "Я не мог ходить, едва мог двигаться".

 
 
 
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Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross)

Кросс отметил, что рассказал эту историю не для того, чтобы засветиться, а для того чтобы люди понимали, какими могут быть последствия коронавируса. Певец чувствует некую обязанность рассказать об этом и призвать людей беречь себя и носить маски. 

 
 
 
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Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross)

 
 
 
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Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross)

Также, у Кристофера нарушилась речь и начались проблемы с памятью. на фоне болезни. Кросс отметил, что он продолжает лечение и он уже перешел от использования инвалидного кресла и начал ходить с тростью.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 16 октября, в Киеве от коронавируса умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. 

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Болезнь, Певец, Коронавирус, Covid-19, Кристофер Кросс.

Автор:

Телеграф
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