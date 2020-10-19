Худшие 10 дней в жизни: певец Кристофер Кросс рассказал о том, как болел коронасирусом

Знаменитый американский музыкант рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.

Кристофер Кросс дал интервью телеканала CBS Sunday Morning, во время которого рассказал о том, как болел коронавирусом.Он и его спутница подхватили вирус еще в апреле после поездки в Мехико.

Пара проболела три недели.

Как рассказал Кристофер, почувствовав себя лучше, он пошел в магазин за покупками, а после у него отказали ноги. Врачи диагностировали у певца Синдром Гийена — Барре. Это довольно редкое неврологической расстройство, при котором иммунная система атакует нервные окончания.

Врачи отметили, что причиной активизации болезни стал именно перенесенный певцом COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross) 15 Окт 2020 в 6:44 PDT

"То были худшие 10 дней в моей жизни", — признался Кросс, — "Я не мог ходить, едва мог двигаться".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross) 22 Май 2020 в 6:00 PDT

Кросс отметил, что рассказал эту историю не для того, чтобы засветиться, а для того чтобы люди понимали, какими могут быть последствия коронавируса. Певец чувствует некую обязанность рассказать об этом и призвать людей беречь себя и носить маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross) 30 Май 2020 в 7:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Cross (@itsmrcross) 16 Сен 2020 в 5:03 PDT

Также, у Кристофера нарушилась речь и начались проблемы с памятью. на фоне болезни. Кросс отметил, что он продолжает лечение и он уже перешел от использования инвалидного кресла и начал ходить с тростью.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 16 октября, в Киеве от коронавируса умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук.