Отец Витаса Владас Грачев умер в Одессе: певец не приедет на похороны

17 октября в Одессе умер 72-летний отец эстрадного певца Витаса - Владас Грачев.

О трагическом событии сообщил сам Витас на своей странице в Инстаграме.

Как сообщает пресс-служба артиста, последние полгода Владас Аркадьевич боролся с тяжелым недугом. Его, как могли, поддерживали близкие, но болезнь оказалась сильнее.

"Умер мой папа" - написал Витас, добавив информацию о том, когда состоится прощание с Владасом Аркадьевичем - 20 октября в 12:00 в Свято-Успенском Кафедральном Соборе.

Из-за того, что границы между Россией и Украиной закрыты, Витас не сможет принять участие в похоронах отца.

Отметим, что у певца были непростые отношения с отцом. Об этот рассказывал сам Витас еще в 2016 году в программе "Пусть говорят". Артист сообщил, что не общался с папой уже около трех лет, однако еще тогда Витас сообщил, что надеется, что их отношения наладятся. Владас Грачев тогда не приехал на эфир.

Двоюродная сестра певца, Яна, отметила, что отношения Витаса с отцом резко испортились после смерти дедушки - Аркадия Давыдовича Маранцмана.

В молодости Владас Грачев был солистом вокально-инструментального ансамбля. Мать Витаса, художник по костюмам Лидия Грачева, скончалась в 2001 году после борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 16 октября, в Киеве от коронавируса умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук.