Рэперша Ники Минаж очаровала поклонников первым снимком своего малыша

Известно, что Ники Минаж стала мамой в конце сентября. Знаменитость официально это никак не комментировала и не подтверждала, однако после "завала" от западных СМИ, исполнительница таки объявила, что стала мамой прелестного мальчика.
На своей страничке в Инстаграме она опубликовала пост, к которому прикрепила несколько снимков с поздравлениями от своих звездных друзей - Бейонсе, Ким Кардашьян, Винни Харлоу и других.
"Спасибо всем, кто отправил мне добрые пожелания. Это многое для меня значит" - написала Минаж.
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А вчера, 21 октября, на ее страничке появилась новая публикация - невероятно трогательный первый снимок сына Ники. Исполнительница правда показала только маленькую ножку малыша, но чтобы умилить поклонников хватило и этого.
"С юбилеем, моя любовь", – написала Ники Минаж под фото, что наталкивает на мысль, что звезда родила 21 сентября, а не 30, как писали все СМИ.
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"Поздравляю, королева", "Маленький принц", "Мальчику очень повезло, что именно ты его мама", "Очень рады за Вас", "Поздравляем от всей души" - засыпали исполнительницу в комментариях.
Ранее, "Телеграф" писал о том, что известная модель Эшли Грэм продемонстрировала, как выглядит спустя девять месяцев после рождения первенца, обнажившись перед зеркалом.