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Ела то, что хотела и редко посещала врачей: самая старая женщина Британии умерла в возрасте 112 лет

Ела то, что хотела и редко посещала врачей: самая старая женщина Британии умерла в возрасте 112 лет
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф

24 октября ушла из жизни британка Джоан Хоккард, которая считалась самой старой женщиной в своей стране. Об этом передает BBC. Она умерла в своем доме в Дорсете в субботу, сообщил ее племянник Пол Рейнольдс.

Джоан Хоккард родилась 29 марта 1908 года. Детство провела в Кении, где ее отец был британским колониальным офицером.

Она училась в школе-интернате в Сассексе, а затем работала поваром в отеле в Женеве. В начале Второй мировой войны была водителем скорой помощи в Лондоне, а затем переехала на южное побережье, где стала увлеченным моряком.

Она вышла замуж за Гилберта Хоккарда, который разделял ее любовь к парусному спорту и путешествиям. Когда он умер в 1981 году, она переехала в Лиллипут, недалеко от Пула.

Рейнольдс сказал, что его тетя верила в то, что нет никакого секрета долголетия, и "наслаждалась маслом и сливками, а диеты просто высмеивала".

"У нее всегда был независимый дух, и для нее было типичным то, что на свое 100-летие она отказалась от открытки королевы, потому что не хотела, чтобы люди знали, сколько ей лет", - однажды сказал Рейнольдс в интервью Bournemouth Echo в августе этого года.

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Долгожительница отпраздновала в марте этого года свое 112-летие. Свой день рождения Хоккард разделила со самым старым мужчиной в мире Бобом Вайтоном, который умер в мае в Хэмпшире.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти рекордсмена Книги рекордов Гиннеса - 110-летнего Хулио Сесара Мору Тапиа.

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Все по теме:

Великобритания, Биография, Смерть, Альманах 2020, Джоан Хоккард.

Автор:

Телеграф
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