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Алена Шоптенко поразила сеть неожиданно дерзким образом (фото)

Алена Шоптенко поразила сеть неожиданно дерзким образом (фото)
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алены Шоптенко

На своей странице в Инстаграм экс-участница проекта "Танцы со звездами", хореограф Алена Шоптенко выложила новое фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги и упругую попу.

Для кадра танцовщица выбрала бежевый свитшот и короткие черные шорты.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", - подписала фото Шоптенко.

 
 
 
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Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)

Подписчики звезды такой снимок оценили и оставили свои комментарии.

Как ранее писал "Телеграф", Алена Шоптенко, которая принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в этом году, решила больше не возвращаться в проект.

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Алена Шоптенко.

Автор:

Телеграф
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