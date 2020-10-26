Алена Шоптенко поразила сеть неожиданно дерзким образом (фото)

На своей странице в Инстаграм экс-участница проекта "Танцы со звездами", хореограф Алена Шоптенко выложила новое фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги и упругую попу.

Для кадра танцовщица выбрала бежевый свитшот и короткие черные шорты.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", - подписала фото Шоптенко.

View this post on Instagram A post shared by ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) on Oct 26, 2020 at 9:22am PDT

Подписчики звезды такой снимок оценили и оставили свои комментарии.

Как ранее писал "Телеграф", Алена Шоптенко, которая принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в этом году, решила больше не возвращаться в проект.