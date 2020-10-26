Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)

Популярная и успешная телеведущая Леся Никитюк, которая 25 октября отпраздновала свой день рождения, опубликовала на своей официальной странице в Инстаграм горячее фото.

На новом снимке Никитюк позирует с партнером по танцам в девятом выпуске шоу "Танцы со звездами-2020" Ильей Падзиной, который держит за бедро роскошную телеведущую.

"Шикарный вид - шикарный вечер. И прикольный Dance. Кайфанула прям", - поделилась впечатлениями Леся в новом посте.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Oct 26, 2020 at 5:21am PDT

Поклонники яркой телеведущей оставили под фото много хвалебных отзывов.

Отметим, что на девятой неделе Леся Никитюк присоединилась к участникам Ольге Фреймут и Ильи Падзине. Трио исполнило на паркете страстную румбу, которая не оставила никого равнодушными.

Напомним, что вечером 25 октября состоялся 9 выпуск седьмого сезона "Танцы со звездами-2020".

По результатам голосования в зоне риска оказались пары - Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. К всеобщему удивлению от участия в проекте отказалась Дарья Петрожицкая.