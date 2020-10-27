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У Петросяна нашли коронавирус? Что известно о состоянии 75-летнего комика

У Петросяна нашли коронавирус? Что известно о состоянии 75-летнего комика
15:09 Сегодня Телеграф

Юморист Евгений Петросян доставлен в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает источник Telegram-канала Mash.

Сам же юморист Евгений Петросян опроверг информацию о коронавирусе в комментарии Telegram-каналу 360tv.ru . 

"Чувствую себя нормально, в больницу с коронавирусом меня не отвозили. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", - сказал сатирик."

" Я просто приехал в больницу на консультацию, в том числе и чтобы сдать мазок на COVID-19". Он добавил, что «ковид» у него не нашли.


Напомним, Петросян женился на своей помощнице, 31-летней Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года. У пары родился сын Ваган. В ноябре 2018-го он развелся с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко.

 
 
 
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Дорогие родители! Я пришел к вам маленьким, незрелым существом со своей особенной личностью индивидуальностью. Я ваш только на короткий промежуток времени. Наслаждайтесь мной Пожалуйста, найдете время выяснить, кто я такой, чем я отличаюсь от вас и сколько радости я могу вам доставить. Пожалуйста, накормите меня, когда я голоден. Я никогда не испытывал голод, находясь внутриутробно. А такое пoнятие как часы и время слишком мало значат для меня. Пожалуйста, держите меня на руках, обнимайте, целуйтe, трогайте, гладьте меня. В мамином животике я пoстоянно был крепко прuжат, никогда не был одинок. Пожалуйста, не разочаровывайтесь, понимая, что я не совершенный ребенок, которого вы ожидали. И не разочаровывайте самих себя, что вы не совершенные родители . Пожалуйста, не ожидайте oт меня слишком многого, как от вашего новорожденного или слишком многого от самих себя как от родителей. Дайте нам всем шесть недель как подарок на день рождения, шесть недель для меня, чтобы вырасти, развиться созреть и стать более стабильным и предсказуемым. Шесть недель для отдыха и расслабления и позволить вашему организму вернуться в нормальное русло. Пожалуйста, простите меня, если я слишком много плачу. Будьте терпеливыми со мной, и через короткое время, когда я чуть вырасту, я буду nроводить все меньше времени в плаче, а больше в общении . Пожалуйста, внимательно смотрите за мной. Я расскажу вам, что облегчает мое состояние, успокаивает и доставляет удовольствие. Я не тиран, которого послали сделать вашу жизнь несчастной, но единственный способ сказать вам, что мне плохо, это Мой плач. Помните, что я неунывающий и могу выдержать много естественных ошибок, которые бы со мной сделаете. Пока вы делаете их с любовью, вы мне не навредите. Пожалуйста, заботьтесь о себе тоже и полноценно питайтесь, отдыхайте, делайте гимнастику, чтобы, когда мы вместе, вы могли полноценно заботиться обо мне. Пожалуйста, заботьтесь о ваших отношениях с другими. Отношения, которые хороши для вас, поддерживают нас обоих. Хотя я, возможно, и перевернул вашу жизнь с ног на голову, пожалуйста, поймите, что все вернётся на круги своя очень скоро. Спасибо вам, любящий вас малыш. (Из книги Молли Калигер).

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

У Евгения Вагановича есть также дочь от первого брака - Виктория Петросянц. После замужества живет она в США, на Манхэттене.

Виктория подарила комику двух внуков. Кроме того, в этом году у Петросяна появился и правнук.

Ранее сегодня "Телеграф" сообщал о певице Земфире, также заразившейся коронавирусом.

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Все по теме:

Коронавирус, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Елена Степаненко.

Автор:

Телеграф
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