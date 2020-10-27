У Петросяна нашли коронавирус? Что известно о состоянии 75-летнего комика

Юморист Евгений Петросян доставлен в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает источник Telegram-канала Mash.

Сам же юморист Евгений Петросян опроверг информацию о коронавирусе в комментарии Telegram-каналу 360tv.ru .

"Чувствую себя нормально, в больницу с коронавирусом меня не отвозили. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", - сказал сатирик."

" Я просто приехал в больницу на консультацию, в том числе и чтобы сдать мазок на COVID-19". Он добавил, что «ковид» у него не нашли.





Напомним, Петросян женился на своей помощнице, 31-летней Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года. У пары родился сын Ваган. В ноябре 2018-го он развелся с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко.

У Евгения Вагановича есть также дочь от первого брака - Виктория Петросянц. После замужества живет она в США, на Манхэттене.

Виктория подарила комику двух внуков. Кроме того, в этом году у Петросяна появился и правнук.

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