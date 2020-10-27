Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию

Всегда сдержанная Екатерина Репяхова, которая 29 мая вышла замуж Виктора Павлика, решилась на откровенную фотосессию. 26-летняя супруга украинского артиста разделась перед камерой и обнажила грудь.
Новое фото, которое она опубликовала на своей страничке в Инстаграм, вызвало настоящий фурор в сети.
Девушка предстала в элегантной юбке в клеточку с акцентом на поясе, которая отлично подчеркнула тонкую талию Репяховой. Екатерина стоит к камере в пол-оборота и прикрывает руками обнаженную грудь. В руке у нее держит большой экзотический цветок.
"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо"
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Под снимком сразу же посыпались восторженные комментарии от подписчиков девушки - «Какое нежное фото», «Красотка», «Такая нежная», «Невероятно красивая».
Ранее, «Телеграф» писал, что Виктор Павлик посвятил песню умершему сыну.