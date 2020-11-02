Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера и назвала причину его смерти

Жена легенды экрана сэра Шона Коннери, скончавшегося в возрасте 90 лет, Мишелин Рокбрюн рассказала о последних моментах жизни звезды бондианы, сообщает издание Daily Mail.

Женщина, которая была замужем за оскароносной звездой целых 45 лет, призналась: "У него была деменция, и это сказалось на нем. Для него это уже не было жизнью. В последнее время он не мог ясно выражать свои мысли. По крайней мере он ушел во сне - тихо, без всякой суеты, как он и хотел".

Шотландский актер Шон Коннери познакомился со своей второй женой, французской художницей из Марокко Мишелин Рокбрюн в 1970 году на турнире по гольфу. Они поженились в мае 1975 году, но общих детей у пары нет.

От первого брака с актрисой Дайан Силенто у Коннера есть сын, также успешный актер Джейсон Коннери (1963).

Отметим, что деменция является приобретенным слабоумие. Заболеванию характерно стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Напомним, что 90-летний актер Шон Коннери умер в субботу, 31 октября. Как с годами менялся один из самых привлекательных мужчин ХХ века - узнайте на сайте "Телеграф".