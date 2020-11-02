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Умер известный украинский актер, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики"

Умер известный украинский актер, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики"
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из фильма

В понедельник, 1 ноября, в возрасте 66 лет ушел из жизни украинский актер театра и кино Александр Немченко, более известный по роли добродушного барабанщика Ивана Федоровича в фильме "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова. Актер не дожил до своего 67-летия 12 дней.

Об этой печальной новости стало известно из сообщения на странице Facebook Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника..." - пишется на странице в соцсети.

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в семье руководителя театрального оркестра Дмитрия Немченка и актрисы Ровенского областного театра Валентины Немченко.

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В 1975 окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса в 1973 снялся в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики", после которого обрел славу. Вместе с коллегами, с которыми снялся в картине, часто ездил на встречи со зрителями.

Актеры фильма "В бой идут одни старики"(2008) - Немченко А.Д., Федоринский А.В., Пащенко В.И. и Сагдуллаев Г.А.

Проживал в Виннице со своей супругой Жанной Немченко, с которой заключил брак в 2012 году.

Известно, что у Немченко была тяжелая форма диабета и в последнее время жители Винницы и других городов Украины активно собирали средства на лечение актера.

Также снимался в таких картинах, как "Трудный участок" (1977), "Право руководить" (1981), ""Комбаты" (1983), Кислородный город" (1992).

Прощание с актером состоится 3 ноября в 16.00 в "Реквиеме" (ул. Батозька).

Как ранее сообщал "Телеграф", на 91 году жизни умер легендарный актер Шон Коннери. Причиной смерти называют деменцию.

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Смерть, В бой идут одни старики, Альманах 2020, Александр Немченко.

Автор:

Телеграф
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