"Беременный" Киркоров: в сети посмеялись над располневшим артистом (Фото, Видео)

Российский эстрадный артист Филипп Киркоров, который вместе с Олей Поляковой 4 ноября выступил на музыкальном фестивале PaRUS 2020 в Дубае, засветил свою располневшею фигуру.

Так, в сети появились многочисленные фото и видео, на которых животик артиста с определенных ракурсов выглядит слишком "презентабельно".

Пользователи социальных сетей подошли к новым кадрам 53-летнего Киркорова с юмором и прокомментировали в сети изменившуюся фигуру артиста.

Самого же артиста не слишком волнует мнение своих хейтеров. Сейчас он активно проводит время со своими детьми и публикует на своей официальной странице в Инстаграм счастливые кадры с отдыха.

View this post on Instagram A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Nov 3, 2020 at 12:24am PST

Как ранее писал "Телеграф", известный российский исполнитель Филипп Киркоров удивил своих фанатов постаревшим видом.