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Четверг, 05.11.2020
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"Беременный" Киркоров: в сети посмеялись над располневшим артистом (Фото, Видео)
15:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

Российский эстрадный артист Филипп Киркоров, который вместе с Олей Поляковой 4 ноября выступил на музыкальном фестивале PaRUS 2020 в Дубае, засветил свою располневшею фигуру.

Так, в сети появились многочисленные фото и видео, на которых животик артиста с определенных ракурсов выглядит слишком "презентабельно".

Пользователи социальных сетей подошли к новым кадрам 53-летнего Киркорова с юмором и прокомментировали в сети изменившуюся фигуру артиста.

Самого же артиста не слишком волнует мнение своих хейтеров. Сейчас он активно проводит время со своими детьми и публикует на своей официальной странице в Инстаграм счастливые кадры с отдыха.

 
 
 
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Как ранее писал "Телеграф", известный российский исполнитель Филипп Киркоров удивил своих фанатов постаревшим видом.

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Филипп Киркоров.

Автор:

Телеграф
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