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Олег Винник заявил, что сильно похудел из-за болезни

Олег Винник заявил, что сильно похудел из-за болезни
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Олега Винника

Украинский артист Олег Винник, который недавно выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко, признался, что последствия COVID-19 негативно сказались на его здоровье.

В одном из интервью журналу "Viva!" певец рассказал, что несмотря на выздоровления от коронавируса - он до сих пор не может нормально воспринимать запахи и вкус еды. Винник отметил, что болезнь также повлияла и на его вес. По словам артиста, он похудел на десять килограммом.

"Я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцах со звездами" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов", - признался артист.

Олег Винник до участия в проекте "Танцы со звездами-2020":

 
 
 
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Олег Винник с Аленой Шоптенко на паркете:

 
 
 
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Фото и видео артистка после выздоровления:

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что супруга украинского исполнителя Олега Винника рассказала, как переносила коронавирусную инфекцию.

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Похудение, Коронавирус, Олег Винник.

Автор:

Телеграф
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