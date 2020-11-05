Олег Винник заявил, что сильно похудел из-за болезни

Украинский артист Олег Винник, который недавно выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко, признался, что последствия COVID-19 негативно сказались на его здоровье.
В одном из интервью журналу "Viva!" певец рассказал, что несмотря на выздоровления от коронавируса - он до сих пор не может нормально воспринимать запахи и вкус еды. Винник отметил, что болезнь также повлияла и на его вес. По словам артиста, он похудел на десять килограммом.
"Я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцах со звездами" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов", - признался артист.
Олег Винник до участия в проекте "Танцы со звездами-2020":
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Олег Винник с Аленой Шоптенко на паркете:
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Фото и видео артистка после выздоровления:
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Ранее "Телеграф" писал, что супруга украинского исполнителя Олега Винника рассказала, как переносила коронавирусную инфекцию.