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Ушла одесская культура юмора: Портников трогательно высказался о смерти Жванецкого

Ушла одесская культура юмора: Портников трогательно высказался о смерти Жванецкого
16:32 Сегодня Телеграф Фото: Михаил Жванецкий (twitter - DixiNews)

В связи со смертью известнейшего сатирика Михаила Жванецкого 6 ноября, ведущий Виталий Портников трогательно высказался об артисте.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

"С уходом Михаила Жванецкого мы прощаемся и с памятью о той культуре смеха и критики, когда правду можно было говорить только намеком, полушепотом,￼ так, чтобы люди поняли, но и власть не имела возможности расправиться с шутником, а только благодушно - или не очень – посмеивалась", - отметил Портников.

По его словам, это была эпоха людей, которые хотели говорить правду и выживать одновременно – и поэтому это была "эпоха инсультов".

"Я навсегда запомнил грустные глаза Аркадия Райкина, для которого Жванецкий написал лучшие свои юморески. Запомнил и слова самого Жванецкого, который говорил мне, как отличается эпоха, в которую он может слушать мои репортажи по радио без всяких глушилок от того времени, когда, казалось, "глушили" даже его концерты", - рассказал он.

Портников также отметил, что со Жванецким окончательно ушло и то, что "мы привыкли называть одесской культурой юмора - то, что на самом деле было еврейской традицией, не всегда хорошо переведенной на русский язык".

"Это культура на самом деле погибла в годы Холокоста, но еще оставались люди, которые способны ее вспомнить и воспроизвести, люди для которых она была воздухом￼. Со смертью Жванецкого эту культуру можно будет только имитировать", - подчеркнул он.

Читайте также в материале "Телеграф": В сети бурно отреагировали на на уход из жизни Михаила Жванецкого.

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Виталий Портников, Михаил Жванецкий.

Автор:

Телеграф
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