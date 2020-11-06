"Рыжая бестия": звезда "Дизель шоу" снова поэкспериментировала с волосами (Видео)

Актриса и звезда юмористического шоу от "Дизель Студио" Виктория Булитко решилась вернутся к рыжему оттенку волос, который уже давно стал ее визитной карточкой.

Так, на своей странице в Инстаграм актриса выложила ролик, на котором показала свое преображения до и после покраски.

"Возвращение блЕдной дочери. То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен... но я снова рыжая. Вот такие чудеса творит желтый беретик и мой Прекрасный парикмахер Евгений Кондратюк", - подписала видео Булитко.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Булитко (@bulitka) on Nov 6, 2020 at 7:07am PST

Поклонники обрадовались, что актриса вернулась к своим "истокам" и оставили множество похвальных отзывов о новом/старом имидже Булитко.

Напомним, что в июне этого года артистка решилась перекрасить волосы в пепельно-русый оттенок, что многим ее фанатам не понравилось.

Ранее "Телеграф" писал, что ранее Виктория Булитко опубликовала фотографию с новорожденным ребенком.