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Спринт для самых сильных и вылет участника: как прошел 10 выпуск "Мастер Шефа" (Фото)

Спринт для самых сильных и вылет участника: как прошел 10 выпуск "Мастер Шефа" (Фото)
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram МастерШеф СТБ

В воскресенье, 7 ноября, состоялся десятый выпуск одного из самых кулинарных проектов страны "Мастер Шеф" в котором кулинары-аматоры стремятся одержать победу несмотря на сильную конкуренцию.

В новом выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" участников ждет испытание-спринт, ребусы и приготовление кулинарных шедевров за 10 минут.

Во время первого конкурса участники должны были разделиться на три команды: Богдан Сиротенко стал капитаном зеленых, Мария Кривенко - синих, а Екатерина Демьянова - красных.

 
 
 
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Перед участниками судьи проекта поставили доску, который оказался настоящим ребусом. Аматоры должны были расшифровать изображение с ассоциациями к рецептам, процессов приготовления или ингредиентами.

В результате победила команда синих. Команда красных проиграла поэтому черные фартуки на себя надели Катя и Алина.

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Второе испытание можно назвать спринтом для самых сильных поваров 10 сезона "Мастер Шеф". Во время этого испытания каждая команда должна была приготовить по три блюда на трех отдельных этапах. Победителем будет та команда, которая соберет на своем счету наибольшее количество баллов за отведенное время.

Мария Кривенко возглавила команду красных, Богдан Сиротенко - желтых, а Александр Горчаков - синих.

 
 
 
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По результатам черные фартуки на себя надели Ирина и Мария.

На конкурс черных фартуков попали четыре девушки: Ира, Маша, Алина и Катя.

 
 
 
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Поваров-любителей ожидали 7 видов рыбы и морепродуктов разного качества. Среди этих ингредиентов участникам в белых фартуках нужно выбрать по одному для каждого кулинара в черном фартуке. На приготовление блюд они получили один час.

К сожалению, из-за того, что Екатерина Демьянова больше времени потратила на выяснение отношений с другими участниками шоу и не смогла приготовить достойное блюда - она вылетела с проекта.

 
 
 
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Мастер-шеф, Мастер Шеф 10.

Автор:

Телеграф
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