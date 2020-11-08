Спринт для самых сильных и вылет участника: как прошел 10 выпуск "Мастер Шефа" (Фото)

В воскресенье, 7 ноября, состоялся десятый выпуск одного из самых кулинарных проектов страны "Мастер Шеф" в котором кулинары-аматоры стремятся одержать победу несмотря на сильную конкуренцию.

В новом выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" участников ждет испытание-спринт, ребусы и приготовление кулинарных шедевров за 10 минут.

Во время первого конкурса участники должны были разделиться на три команды: Богдан Сиротенко стал капитаном зеленых, Мария Кривенко - синих, а Екатерина Демьянова - красных.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Nov 7, 2020 at 9:15am PST

Перед участниками судьи проекта поставили доску, который оказался настоящим ребусом. Аматоры должны были расшифровать изображение с ассоциациями к рецептам, процессов приготовления или ингредиентами.

В результате победила команда синих. Команда красных проиграла поэтому черные фартуки на себя надели Катя и Алина.

Второе испытание можно назвать спринтом для самых сильных поваров 10 сезона "Мастер Шеф". Во время этого испытания каждая команда должна была приготовить по три блюда на трех отдельных этапах. Победителем будет та команда, которая соберет на своем счету наибольшее количество баллов за отведенное время.

Мария Кривенко возглавила команду красных, Богдан Сиротенко - желтых, а Александр Горчаков - синих.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Nov 7, 2020 at 11:01am PST

По результатам черные фартуки на себя надели Ирина и Мария.

На конкурс черных фартуков попали четыре девушки: Ира, Маша, Алина и Катя.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Nov 7, 2020 at 11:45am PST

Поваров-любителей ожидали 7 видов рыбы и морепродуктов разного качества. Среди этих ингредиентов участникам в белых фартуках нужно выбрать по одному для каждого кулинара в черном фартуке. На приготовление блюд они получили один час.

К сожалению, из-за того, что Екатерина Демьянова больше времени потратила на выяснение отношений с другими участниками шоу и не смогла приготовить достойное блюда - она вылетела с проекта.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Nov 7, 2020 at 12:49pm PST

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