Звезды "Квартала 95" удивили своими музыкальными талантами: забавное видео

Украинский комик Юрий Ткач, который 8 ноября станет ведущим звездного балкона на проекте "Танцы со звездами-2020", поделился с фанатами очередным юморным видео.

Так, на своей личной странице в Инстаграм комик выложил забавное видео, на котором он и его коллега Евгений Кошевой вместе играют на синтезаторе.

"Белый клавиши - Юрий Ткач. Черные - Евгений Кошевой", - лаконично подписал ролик Ткач.

View this post on Instagram A post shared by Юрій Ткач (@yuriy_tkach) on Nov 7, 2020 at 11:26am PST

Подписчики звезды студии "Квартал 95" насладились совместные музыкальным умением комиков и похвалили звездных дарований, оставив хорошие комментарии. Актер Гарик Бирча отметил: "Это же Марш Пессимистов!"

Ранее "Телеграф" сообщал, что Михеил Саакашвили признался, что сатирик Михаил Жванецкий при жизни пьяным садился за руль.