Звезды "Квартала 95" удивили своими музыкальными талантами: забавное видео

Украинский комик Юрий Ткач, который 8 ноября станет ведущим звездного балкона на проекте "Танцы со звездами-2020", поделился с фанатами очередным юморным видео.
Так, на своей личной странице в Инстаграм комик выложил забавное видео, на котором он и его коллега Евгений Кошевой вместе играют на синтезаторе.
"Белый клавиши - Юрий Ткач. Черные - Евгений Кошевой", - лаконично подписал ролик Ткач.
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Подписчики звезды студии "Квартал 95" насладились совместные музыкальным умением комиков и похвалили звездных дарований, оставив хорошие комментарии. Актер Гарик Бирча отметил: "Это же Марш Пессимистов!"
Ранее "Телеграф" сообщал, что Михеил Саакашвили признался, что сатирик Михаил Жванецкий при жизни пьяным садился за руль.