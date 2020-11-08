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Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким

Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. 

Об этом рассказал представитель артиста Олег Сташкевич, пишет Подъём

Изначально ходили слухи, что Жванецкого похоронят в родном городе Одессе, но по словам Сташкевича, такой вариант сейчас не рассматривается из-за закрытых границ. 

"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", - заявил он. 

Также не будут проводить и церемонию прощания. Причиной тому послужил запрет на массовые собрания из-за пандемии коронавируса. 

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, а умер сатирик 6 ноября в Москве.

7 октября Жванецкий заявил, что уходит со сцены. Причиной тому могла послужить старая травма и ухудшившееся здоровье. 

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Москва, Михаил Жванецкий.

Автор:

Телеграф
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