Звезда польских "50 оттенков серого" разделся и показал, как нужно проводить выходные: горячее фото

Звезда эротического фильма "365 дней", который завоевал симпатию у европейской публики, итальянский актер Микеле Морроне взбудоражил фанаток очередным фото.

Кадр появился на личной странице знаменитости в Инстаграм.

На нем актер изображен в одних плавках на белой яхте, а рядом с ним лежат орехи и экзотические фрукты. "Выходные", - подписал откровенный снимок Морроне.

View this post on Instagram A post shared by Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) on Nov 6, 2020 at 8:28am PST

Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Битонто, Италия. Актером мечтал стать с детства, просмотрев первые фильмы о Гарри Поттере. В 2010 году изучал актерство в театре города Павия, в Teatro Fraschini di Pavia, там же и состоялся его первый театральный дебют.

Кроме актерства 30-летний Микеле работает в модельном бизнесе и продвигает музыкальную карьеру.

Наибольшую известность получил благодаря роли главаря преступной банды Массимо Торичелли в фильме "365 дней".

View this post on Instagram A post shared by Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) on Oct 27, 2020 at 6:11am PDT

Ранее "Телеграф" писал, что польский эротический фильм "365 дней" был раскритикован за романтизацию похищения и сексуального рабства.