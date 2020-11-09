Звезда польских "50 оттенков серого" разделся и показал, как нужно проводить выходные: горячее фото

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Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram Michele Morrone

Звезда эротического фильма "365 дней", который завоевал симпатию у европейской публики, итальянский актер Микеле Морроне взбудоражил фанаток очередным фото.

Кадр появился на личной странице знаменитости в Инстаграм.

На нем актер изображен в одних плавках на белой яхте, а рядом с ним лежат орехи и экзотические фрукты. "Выходные", - подписал откровенный снимок Морроне.

 
 
 
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Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Битонто, Италия. Актером мечтал стать с детства, просмотрев первые фильмы о Гарри Поттере. В 2010 году изучал актерство в театре города Павия, в Teatro Fraschini di Pavia, там же и состоялся его первый театральный дебют.

Кроме актерства 30-летний Микеле работает в модельном бизнесе и продвигает музыкальную карьеру.

Наибольшую известность получил благодаря роли главаря преступной банды Массимо Торичелли в фильме "365 дней".

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что польский эротический фильм "365 дней" был раскритикован за романтизацию похищения и сексуального рабства.

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Все по теме:

Стиль, 365 дней, Микеле Морроне.

Автор:

Телеграф
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