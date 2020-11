Илон Маск сдал сразу 4 теста на COVID: результаты его удивили

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск сдал за сутки четыре теста на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020