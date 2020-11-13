Тина Кароль делится новыми кадрами с фотосессии VOGUE: фанаты в восторге

Народная артистка Украины Тина Кароль, которая стала первой украинской знаменитостью, появившись на обложке книги известного глянца Vogue, продолжает удивлять роскошными образами с фотосессии.

Артистка поделилась серией снимков, на которых она изображена в разных стилях и образах. Фото появились на личной страницы Кароль в Инстаграм.

Так, на одном из снимков 35-летняя певица позирует в светло-голубых колготах и полупрозрачном топе того же цвета.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

Также можно похвалить образ Тины Кароль в стильных кожаных нарядах, которые подчеркнули стройную фигуру исполнительницы.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

Поклонники творчества певицы остались очень довольны результатами фотосессии.

Напомним, что украинская певица предстала на обложке специального издания под названием "Ukrainian Women in Vogue" ("Украинский женщины в Vogue"). В книге пишется о самых успешных женщинах страны, которые смогли добиться значительных успехов в определенных профессиональных сферах.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

Как проходила фотосессия Тины Кароль для известного глянца в Нью-Йорке - смотрите ниже.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol)

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Надя Дорофеева поделилась "огненным" кадром из будущего клипа.