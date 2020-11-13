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Тина Кароль делится новыми кадрами с фотосессии VOGUE: фанаты в восторге

Тина Кароль делится новыми кадрами с фотосессии VOGUE: фанаты в восторге
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Тины Кароль

Народная артистка Украины Тина Кароль, которая стала первой украинской знаменитостью, появившись на обложке книги известного глянца Vogue, продолжает удивлять роскошными образами с фотосессии.

Артистка поделилась серией снимков, на которых она изображена в разных стилях и образах. Фото появились на личной страницы Кароль в Инстаграм.

Так, на одном из снимков 35-летняя певица позирует в светло-голубых колготах и полупрозрачном топе того же цвета.

 
 
 
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Также можно похвалить образ Тины Кароль в стильных кожаных нарядах, которые подчеркнули стройную фигуру исполнительницы.

 
 
 
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Поклонники творчества певицы остались очень довольны результатами фотосессии.

Напомним, что украинская певица предстала на обложке специального издания под названием "Ukrainian Women in Vogue" ("Украинский женщины в Vogue"). В книге пишется о самых успешных женщинах страны, которые смогли добиться значительных успехов в определенных профессиональных сферах.

 
 
 
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Как проходила фотосессия Тины Кароль для известного глянца в Нью-Йорке - смотрите ниже.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Надя Дорофеева поделилась "огненным" кадром из будущего клипа.

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Все по теме:

Тина Кароль, Vogue, Фотосессия.

Автор:

Телеграф
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