Адвокат потерпевших прояснил ситуацию с "помилованием" Ефремова

Адвокат Александр Добровинский опроверг слухи о том, что актер Михаил Ефремов пытался примириться с родственниками покойного Сергея Захарова, погибшего в результате смертельного ДТП.

Об этом пишет Telegram-канал "RT".

"Да, мы действительно, встретились вчера с адвокатом Алешкиным, обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе, возможность отзыва исков и примирения относительно суда 23 ноября потерпевших с Михаилом Ефремовым. На ближайшей встрече я обсужу предложение господина Ефремова и его адвоката с моими доверителями", - прокомментировал Добровинский.

Как сообщал ранее "Телеграф", адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что договорился с представителем погибшего Захарова о перемирии. Алешкин утверждал, что семья Захаровых отозвала свой иск и более не имеет претензий к Михаилу Ефремову.

Напомним, ДТП на Смоленской площади в Москве при участии актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Постарадавший Сергей Захаров от полученных травм скончался. Суд лишил свободы Михаила Ефремова сроком на 7,5 лет.