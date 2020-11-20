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Прямое нарушение закона: муж Наи Риверы хочет судиться с владельцами лодки, на которой погибла актриса

Прямое нарушение закона: муж Наи Риверы хочет судиться с владельцами лодки, на которой погибла актриса
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

8 июля звезда сериала «Хор», актриса Ная Ривера пропала на озере в штате Калифорния во время отдыха со своим сыном. Спустя несколько дней поисков ее признали погибшей.

Бывший супруг Наи Риверы Райан Дорси уверен, что артистка до последнего спасала 5-летнего сына, а могла бы и спастись и сама, если бы арендованное судно было бы оснащено необходимым инвентарем для предотвращений подобных кризисных ситуаций.

Райан Дорси решил подать иск в суд от имени их с Риверой сына на компанию, которая предоставляет лодки для отдыха на озере.

В заявлении говорится, что, если бы катер был оснащен в соответствии со стандартами безопасности, то гибель Наи можно было предотвратить. Проверка судна показала, что на нем не было никаких спасательных устройств, а это является прямым нарушением закона.

 
 
 
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Публикация от Naya Rivera (@nayarivera)

Также, на озере не было ни одного знака, предупреждающего о сильном течении на озере, и прочих особенностях водоема.

Райан Дорси требуют суда присяжных и хотят добиться «компенсационного ущерба».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в своей квартире был найден мертвым сын  Бобби Брауна - Бобби Браун-младший.

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Все по теме:

Суд, Актриса, Ная Рівера.

Автор:

Телеграф
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