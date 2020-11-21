"Мое чудо": фронтвумен The Hardkiss трогательно поздравила сына с днем рождения

Певица Юлия Санина, которая участвует в полуфинале украинского телепроекта "Танцы со звездами-2020", умилила своих подписчиков новым постом.

Фронтвумен группы The Hardkiss трогательно поздравила своего 5-летнего сынишку Даню с днем рождения.

"С Днем Рождения, мое чудо. В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын. Нашей с Валом большой любви 5 лет", - написала Юлия у себя на странице в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)

Кроме этого, звездная мама опубликовала в сториз пару кадров с коллажем семейных фотографий.

Поклонники творчества Саниной и ее звездные коллеги отметили пост, а также пожелали мальчику счастья и крепкого здоровья.

Добавим, что Юлия замужем за Валерием Бебко, который является креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss, а 21 ноября 2015 года у пары родился сын Даня.

View this post on Instagram A post shared by Валерий Бебко (@val_bebko)

View this post on Instagram A post shared by Валерий Бебко (@val_bebko)

Ранее "Телеграф" писал, что певица Юлия Санина раскрыла детали нового хита группы The Hardkiss.