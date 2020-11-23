У члена британской королевской семьи обнаружили коронавирус

75-летняя принцесса Майкл Кентская, которая приходится женой двоюродного брата королевы Елизаветы II по отцовской линии, принцем Майклом Кентским, плохо себя чувствует уже почти месяц.

Об этом сообщает журнал Hello.

Отмечается, что принцесса Майкл Кентская из-за болезни испытывает сильную усталость и лихорадку. Сейчас она находится на самоизоляции в своем доме в Кенсингтонском дворце.

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Ее представитель Саймон Астер сообщил, что экономка принцессы заболела около трех недель назад, и ее Королевское Высочество Майкл Кентская немедленно сдала анализы, который показал положительный результат на COVID-19.

Тест принца Майкла не дал положительных результатов, но также находится с принцессой на изоляции.

Принцесса Майкл Кентская, или Мария Кристина фон Рейбниц, родилась в Карловых Варах. Она - единственная дочь барона Гюнтера фон Рейбница и графини Марии Анны фон Сапари.

30 июня 1978 года она вышла замуж за принца Майкла Кентского, сына принца Георга, герцога Кентского и принцессы Марины Греческой и Датской. После замужества Мария приняла титул Ее Королевское Высочество принцесса Майкл Кентская, женский эквивалент на титул мужа, так как она не родилась принцессой.

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У принца и принцессы Кентских двое детей.

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Ранее "Телеграф" писал, что в марте этого года коронавирусом заразился сын Елизаветы II - принц Чарльз. А в апреле COVID-19 подхватил принц Уильям. Об этом стало известно только спустя несколько месяцев, так как супруг Кейт Миддлтон не хотел поднимать шумиху вокруг этого.