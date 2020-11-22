"Не обязательно быть супергероями": Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали мужчин в трудный период

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые воспитывают троих детей, пообщались с мужчинами, прошедших специальные курсы, проводимые лондонской благотворительной организацией Future Men, которая ежегодно поддерживает около 500 отцов и их партнеров.

Курсы посвящены различным аспектам отцовства, от отношений между отцом и ребенком до практических и эмоциональных навыков, которые позволяют мужчинам заботиться о себе, своем партнере и своем ребенке.

Видео конференции появилось на официальном аккаунте герцогов Кембриджский в Инстаграм: "Нам, как мужчинам и папам, нужно относиться проще… нам не обязательно быть супергероями".

Принц Уильям выразил обеспокоенность по поводу новоиспеченных отцов, которые не знают, что им делать в трудные периоды, и которым не к кому обратиться: "Я очень переживаю, ведь есть большинство отцов, которые просто не знают, что делать, и не знают, куда идти. У них может не быть ни основы, ни поддержки в их окружении".

Отвечая на вопрос Кейт Миддлтон, которая спросила о проблемах семейной жизни, особенно во время изоляции, мужчины описали свой опыт работы с режимом сна своего ребенка, став положительным образцом для подражания.

Один из отцов, Сарит Чатурведи, сказал: "Воспитание, вероятно, единственный вид работы, если это можно назвать [работой] - это очень, очень трудная работа, к которой изначально нет никакого практического опыта. На любой другой работе, которую ты делаешь, тебя учат этому, в то время, когда это совершенно для тебя ново, поэтому быть родителем впервые очень страшно".

Во время конференции все делились советами о том, как справиться с давлением, открыто говорили о своих чувствах и рассказали, как обеспечить наилучшую заботу о своих детях в трудные времена.

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Напомним, что совсем недавно принц Уильям записал видеообращении для пожарных и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются спасатели во время пандемии. А тем временем Кейт Миддлтон намерена изменить устоявшиеся монаршие традиции.