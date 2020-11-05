Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату
Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату
Лаборатории получают сверхприбыли от тестов на COVID-19: озвучены конкретные суммы
Лаборатории получают сверхприбыли от тестов на COVID-19: озвучены конкретные суммы
Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК
Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК

Принц Уильям впервые показался публике после известий о коронавирусе (фото и видео)

Принц Уильям впервые показался публике после известий о коронавирусе (фото и видео)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Принц Уильям выступил на церемонии награждения пожарных «Spirit of Fire Awards» благотворительной организацией Fire Fighters, которая состоялась 4 ноября. Герцог Кембриджский предварительно записал видеообращении для спасателей.

В своей речи принц рассказал о проблемах, с которыми столкнулась пожарная служба в связи с пандемией, и о важности психологической поддержки сотрудников служб экстренной помощи.

Также, Уильям объявил первого победителя вечера Шиллу Патель, которая получила Премию особого признания за выдающиеся достижения в области психического здоровья.

Отметим, что это первое появление принца на публике, после новости о том, что он переболел коронавирусом.

Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19 (Фото)

Ранее, «Телеграф» писал, что издание The Sun сообщило о том, что герцог Кембриджский перенес COVID-19 еще в апреле стразу же после того, как заболел его отец принц Чарльз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Принц Уильям, Королевская семья, Герцог Кембриджский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
02 «Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией
03 Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США
04 Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
05 Кернес официально объявлен победителем на выборах мэра Харькова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Завтра будет 10 тысяч: врач описал ситуацию с коронавирусом в Украине одной картинкой
Завтра будет 10 тысяч: врач описал ситуацию с коронавирусом в Украине одной картинкой
В США прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского ведущего. Видео стало хитом
В США прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского ведущего. Видео стало хитом
В Харькове ночью горело студенческое общежитие: первые подробности
В Харькове ночью горело студенческое общежитие: первые подробности
Праздник 5 ноября: народные приметы и запреты
Праздник 5 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь