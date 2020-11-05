Принц Уильям впервые показался публике после известий о коронавирусе (фото и видео)

Принц Уильям выступил на церемонии награждения пожарных «Spirit of Fire Awards» благотворительной организацией Fire Fighters, которая состоялась 4 ноября. Герцог Кембриджский предварительно записал видеообращении для спасателей.

В своей речи принц рассказал о проблемах, с которыми столкнулась пожарная служба в связи с пандемией, и о важности психологической поддержки сотрудников служб экстренной помощи.

Также, Уильям объявил первого победителя вечера Шиллу Патель, которая получила Премию особого признания за выдающиеся достижения в области психического здоровья.

Отметим, что это первое появление принца на публике, после новости о том, что он переболел коронавирусом.

Ранее, «Телеграф» писал, что издание The Sun сообщило о том, что герцог Кембриджский перенес COVID-19 еще в апреле стразу же после того, как заболел его отец принц Чарльз.