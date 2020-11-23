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Джиджи Хадид показала новые фото двухмесячной дочери

Джиджи Хадид показала новые фото двухмесячной дочери
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Конец сентября подарил модели Джиджи Хадид и ее возлюбленному певцу Зейну Малику первенца. Джиджи родила дочь.

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась новым снимком со своей малышкой. Фото сделано на семейной ферме Хадид в Пенсильвании, во время прогулки по осеннему двору.

Также, модель показала первые приготовления к Рождеству, а именно, как украшен дом. Его нарядили гирляндами, декоративными фигурками, над камином развесили праздничные носки и поставили высокую елку.

«Совершенно новый вид занятости и усталости. Но она моя лучшая подруга, поэтому мы пораньше достали рождественские украшения», — подписала снимки модель.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее, «Телеграф» писал, что спустя всего ничего с рождения дочери, Джиджи Хадид продемонстрировала тонкую талию.

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Модель, Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
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