Джиджи Хадид показала новые фото двухмесячной дочери

Конец сентября подарил модели Джиджи Хадид и ее возлюбленному певцу Зейну Малику первенца. Джиджи родила дочь.

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась новым снимком со своей малышкой. Фото сделано на семейной ферме Хадид в Пенсильвании, во время прогулки по осеннему двору.

Также, модель показала первые приготовления к Рождеству, а именно, как украшен дом. Его нарядили гирляндами, декоративными фигурками, над камином развесили праздничные носки и поставили высокую елку.

«Совершенно новый вид занятости и усталости. Но она моя лучшая подруга, поэтому мы пораньше достали рождественские украшения», — подписала снимки модель.

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Ранее, «Телеграф» писал, что спустя всего ничего с рождения дочери, Джиджи Хадид продемонстрировала тонкую талию.