Есть один недостаток: главная героиня сериала "Ферзевый гамбит" рассказала о сексе со своим бойфрендом

23 октября состоялась премьера нового сериала от Netflix «Ферзевый гамбит». С первой серии новинка захватила сердца зрителей по всему миру.

Сериал рассказывает о девушке Бет Хармон, которая отрыла для себя мир шахмат. Бет настолько увлеклась игрой, что уже и не представляла свою жизнь без шахмат.

Главную роль в «Ферзевом гамбите» сыграла актриса Аня Тейлор-Джой. Она прекрасно вжилась в роль Бет Хармон, что отметили и кинокритики, и зрители.

В одном из интервью для британского издания The Sun, актриса призналась, что чувствовала, что роль Бет создана именно для нее. Она как никто понимает Бет.

Сложная жизненная история главной героини стала поводом для обсуждения в сети. А в особенности по поводу сексуальной жизни и ориентации Бет Хармон. Многие считают, что Бет – лесбиянка, так как в одной из сцен в постели героини оказывается обнаженная модель Клео.

Аня Тейлор-Джой считает, что у зрителя есть право на собственное мнение по поводу любого героя. Да, сексуальный опыт Бет выглядит неловко и порой смешно, ведь ей не особо везет с партнерами. Однако, Аня хочет обратить внимание зрителя на другое. Каждую сыгранную партию Бет заканчивает рукопожатием. Этим жестом она как будто подводит итог игры и ставит точку - для нее это важно. В этом есть свой сексуальный подтекст.

Актриса не раз говорила, что похожа на Бет. Поэтому вопрос о сходстве и в сексуальной жизни обойти нельзя. Однако, Аня решила не вдаваться в подробности своей личной жизни. Девушка сказала, что ее бойфренд – отличный парень, хоть и иногда и очень прямолинеен, но она не считает это ужасной проблемой.

Также, «Телеграф» предлагает вам ознакомиться с пятью интересными фактами о сериале.