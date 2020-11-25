Как выглядит молодая актриса, из-за которой Михаил Ефремов разводится с женой (фото)

24 ноября стало известно, что супруга российского актера Михаила Ефремова София Кругликова приняла решение подать на развод. Причиной стала измена актера с 37-летней актрисой Дарьей Белоусовой.
Охранник дома, в котором живет Дарья, неоднократно видел, как Михаил приходил к актрисе. Также, именно в ее квартире актер и находился после ДТП, за которое сейчас отбывает наказание в колонии. Помимо этого, соседи Дарьи Белоусовой сообщили, что Ефремов начал приходить к Белоусовой с осени 2019 года.
Журналисты программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ считают, что эти факты указывают на роман актеров.
Кто же такая Дарья Белоусова?
Дарья Белоусова — российская актриса театра и кино. Однако на больших экранах ее уже не часто увидишь, свою карьеру она больше посвятила театру. С 2004 года артистка «поселилась» в московском театре «Современник», в котором трудится до сих пор.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В театре «Современник» Дарья познакомилась со своим будущим супругом - актером Шамилем Хаматовым, младшим братом Чулпан Хаматовой, с которым прожила 8 лет. Брак актеров распался.
Дарью Белоусову можно увидеть в мини-сериале «Виллисы», полнометражных фильмах «В плену времени» и «Глянец», драме «Отцы и дети», криминальном триллере «Частный детектив», мелодраме «Чемпион», боевике «Хозяйка тайги» и сериале «Сладкая жизнь».
Свою жизнь актриса тщательно скрывает - страницы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит, интервью не дает.
Ранее, «Телеграф» сообщал, что первые фото Михаила Ефремова из СИЗО навели «шуму» в сети.