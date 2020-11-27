"Наркомания и бездомность": Кейт Миддлтон изучила важность первых лет жизни ребенка (фото, видео)

Герцогиня Кембриджская, которая намеренна менять устоявшиеся королевские устои, 27 ноября представит первые результаты своего исследования для детей младше пяти лет. Кейт призывает к более активным действиям по защите детей в их "решающие первые годы".

Как передает People, 38-летняя герцогиня в течение почти десяти лет изучала важность первых лет жизни ребенка, беседуя с экспертами и семьями по всей Великобритании. Теперь она обнародовала результаты своего общенационального исследования по этому предмету и готовится выступить с программной речью.

"Подавляющее большинство людей считают, что будущее ребенка не предопределено при рождении. Однако большинство из нас не понимают особого значения ранних лет. 98% из вас сказали, что воспитание необходимо для достижения результатов на протяжении всей жизни. Но только каждый четвертый осознает особую важность первых пяти лет жизни ребенка", - рассказала Кейт.

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В своем программном онлайн-выступлении по случаю публикации исследования герцогиня подчеркнет, насколько тяжелые переживания в раннем детстве часто являются основной причиной таких ключевых социальных проблем, как плохое психическое здоровье, распад семьи, наркомания и бездомность.

Исследование также покажет, как COVID-19 повлиял на восприятие и опыт родителей и опекунов детей младше пяти лет.

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Ранее "Телеграф" писал, что герцоги Кембриджские дали советы молодым отцам, у которых нет поддержки в современных реалиях. Королевская чета рассказала, как обеспечить наилучшую заботу о своих детях в трудные времена.