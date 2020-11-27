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"Наркомания и бездомность": Кейт Миддлтон изучила важность первых лет жизни ребенка (фото, видео)

"Наркомания и бездомность": Кейт Миддлтон изучила важность первых лет жизни ребенка (фото, видео)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская, которая намеренна менять устоявшиеся королевские устои, 27 ноября представит первые результаты своего исследования для детей младше пяти лет. Кейт призывает к более активным действиям по защите детей в их "решающие первые годы".

Как передает People, 38-летняя герцогиня в течение почти десяти лет изучала важность первых лет жизни ребенка, беседуя с экспертами и семьями по всей Великобритании. Теперь она обнародовала результаты своего общенационального исследования по этому предмету и готовится выступить с программной речью.

"Подавляющее большинство людей считают, что будущее ребенка не предопределено при рождении. Однако большинство из нас не понимают особого значения ранних лет. 98% из вас сказали, что воспитание необходимо для достижения результатов на протяжении всей жизни. Но только каждый четвертый осознает особую важность первых пяти лет жизни ребенка", - рассказала Кейт.

В своем программном онлайн-выступлении по случаю публикации исследования герцогиня подчеркнет, насколько тяжелые переживания в раннем детстве часто являются основной причиной таких ключевых социальных проблем, как плохое психическое здоровье, распад семьи, наркомания и бездомность.

Исследование также покажет, как COVID-19 повлиял на восприятие и опыт родителей и опекунов детей младше пяти лет.

Ранее "Телеграф" писал, что герцоги Кембриджские дали советы молодым отцам, у которых нет поддержки в современных реалиях. Королевская чета рассказала, как обеспечить наилучшую заботу о своих детях в трудные времена.

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Все по теме:

Исследование, Дети, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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