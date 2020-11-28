В осеннем образе: Кейт Миддлтон появилась в куртке и свитере (видео)

Супруга принца Уильяма, 38-летняя Кейт Миддлтон, которая представила первые результаты своего опроса о важности воспитания в первые пять лет жизни ребенка, заявила, что в 2020 году значительно возросло родительское одиночество.

В новом видео на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Инстаграме Кейт подвела итоги исследования среди британцев.

"Родители, скорее всего, будут упоминать друзей и семью как надежных источников поддержки в воспитании своих детей, причем их собственные родители занимают первое место. Но большую часть этого года мы были отделены от своей непосредственной поддержки, на которую многие из нас полагаются", - сказала герцогиня.

Кроме этого, Кейт подчеркнула, что родительское одиночество резко возросло во время пандемии - с 38% до 63%, поскольку родители были отделены от друзей и семьи, а доля родителей, которые чувствуют себя некомфортно, обращаясь за помощью, увеличилась с 18% до пандемии до 34% во время нее.

Отметим, что на видео герцогиня Кембриджская продемонстрировала осенний образ. Супруга принца Уильяма предстала перед объективом камеры в осенней куртке цвета хаки и в белом свитере.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон уже сейчас готовится стать королевой-консорт и намеренна менять устаревшие монаршие устои.