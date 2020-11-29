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Последняя репетиция и усталый вид: Димопулос, Санина и Мейхер готовятся к суперфиналу "Танців з зірками" (фото, видео)

Последняя репетиция и усталый вид: Димопулос, Санина и Мейхер готовятся к суперфиналу "Танців з зірками" (фото, видео)
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Танці з зірками

В воскресенье вечером, 29 ноября, на телеканале "1+1" состоится финальный прямой эфир седьмого сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Финалистки проекта - Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос готовятся в последний раз покорить сердца зрителей и судей.

В сториз Инстаграма звезд, а также самого телепроекта мы можем видеть, как сейчас проходят последние репетиции прекрасных участниц и их партнеров.

Так, на странице фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной уже появились несколько кадров из-за кулис проекта, на которых она, ее партнер Дмитрий Жук и съемочная группа выглядят уставшими, но Юлия не теряет энтузиазма и с нетерпеньем ждет окончания этого яркого и незабываемого сезона.

Кроме этого, пара не забывает просить зрителей о поддержке.

Надежды Мейхер также заполняет свой Инстаграм, особенно самыми лучшими выступлениями на паркете.

А вот ее партнер Кирилл Васюк искренне надеется на огромную поддержку со стороны публики.

Санта Димопулос на днях разместила невероятный Backstage, а также свежий пост, в котором призналась, что несмотря на исход, она с участницами очень сдружилась.

 
 
 
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A post shared by (@santadimopulos)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@santadimopulos)

Напомним, что темой финального выпуска стали Рождественские праздники. Этот прямой эфир запомнится зрителям не только красивыми постановками, но и невероятным участием огромного количества звезд.

Ранее "Телеграф" писал, кто был победителем предыдущих сезонов проекта "Танцы со звездами".

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Санта Димопулос, Надежда Мейхер, Танцы со звездами, Юлия Санина, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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