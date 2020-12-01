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Дочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом в годовщину его смерти

Дочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом в годовщину его смерти
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Meadow Walker

30 ноября прошло ровно 7 лет с момента трагической смерти американского актера Пола Уокера, наиболее известного по роли Брайана О’Коннера в культовой франшизе "Форсаж". Знаменитости было всего 40 лет.

Его дочь, 22-летняя Мидоу Рэйн, разместила трогательный снимок в Инстаграме, на котором она маленькая изображена с отцом. Таким образом девушка почтила память любимого человека.

"Нелепый день, чтобы вспоминать его с грустью. Сегодня праздник любви и счастья, которые ты принес в этот мир. Вот фотография моего лучшего друга, и я тут дремлю", - подписала фото Мидоу.

 
 
 
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Архивный снимок за сутки собрал более 5 тысяч лайков. Поклонники актера поддержали девушку в комментариях и отметили, что в этот день просмотрят те части "Форсажа", в которых он был снят.

Напомним, что Пол Уокер погиб в результате автокатастрофы 30 ноября 2013 года. Причиной ДТП стала высокая скорость передвижения Porsche Carrera GT, в которой присутствовал актер со своим другом, который также скончался.

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Сама Мидоу родилась в 1998 году от отношений актера с тогдашней девушкой Ребеккой Сотерос. Девочка до 13 лет жила вместе с матерью, а позже переехала к Полу. Сейчас 22-летняя Мидоу занимается благотворительным фондом имени Пола Уокера.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал о том, что в мае этого года Мидоу Уокер позабавила сеть снимком со своим погибшим отцом.

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Пол Уокер, Мидоу Уокер.

Автор:

Телеграф
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