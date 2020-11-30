"Этот гребаный дом не стоил и 300 фунтов!" Оззи Осборн гневно рассказал о детстве

Британский рок-певец и музыкант Оззи Осборн, ранее выпустивший клип на песню Crazy Train, рассказал о крошечном доме в Бирмингеме, где провел детство.

В интервью изданию солист группы Black Sabbath признался, что он возмущен тем, как теперешний хозяин дома просит за ночь 400 фунтов стерлингов (более 15 тысяч гривен - ред.), ведь раньше там таких денег не просили. Это намного превышает прежнюю стоимость.

"Этот чертов дом раньше и 300 фунтов не стоил! Должно быть, они делают дорогостоящую пристройку в ванной", - иронизирует музыкант.

Дом в Бирмингеме, где раньше жил Оззи Осборн (Лодж-стрит, 14)

"Я вернулся в тот дом через много лет после того, как уехал. Когда ты маленький, все кажется огромным. Но этим домом были я, мои мама и папа, а также пять моих сестер и братьев. Он такой крошечный, я думаю: "Как, черт возьми, мы это сделали?"

Ранее "Телеграф" писал, что сын Оззи Осборна планирует экранизировать историю любви своих звездных родителей.