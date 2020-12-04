Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео

«Юрист на миллион» Евгений Ковтуненко активно покоряет социальные сети – ведет страничку в Инстаграм и заливает забавные ролики в ТикТок.

На его страничке можно увидеть много различных смешных видео, большинство из которых он снимает вместе с участниками «Холостячки». Видимо, мужчины подружились и общаются и за пределами проекта.

Крайнее видео рассказывает о том «как купить место на церемонии роз». «Главный герой» ролика Алексей Тригубенко – Евгений предлагает ему деньги за то, что он уйдет из проекта.

«Я считаю, что в этой жизни все покупается и все продается» - говорит Ковтуненко и дает Леше деньги. На сумме в 300 долларов Тригубенко «соглашается». По реакции остальных и смеху Евгения понятно, что ребята шутят и подкалывают друг друга.

«Телеграф» напоминает, что новый, седьмой, выпуск «Холостячки» выйдет в прямой эфир 4 декабря в 19:00 на телеканале СТБ. На ютуб-канале проекта полное видео выпуска появится не раньше 7 декабря. Не пропустите – анонс обещал очень интересный и неожиданный выпуск.

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