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Первая встреча братьев: Григорий Решетник поделился милым снимком сыновей

Первая встреча братьев: Григорий Решетник поделился милым снимком сыновей
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 ноября Григорий Решетник стал многодетным отцом – супруга ведущего Кристина Решетник родила третьего сына. 2 декабря Кристину и малыша выписали из роддома.

На своей странице в Инстаграм неизменный ведущий «Холостяка» показал, как прошла первая встреча их сыновей Ивана и Дмитрия с новорожденным, имя которого родители пока не называют.

«Первая встреча братьев Решетников» - подписал снимок Григорий.

На ярком снимке мальчики лежат на кровати и с широкими улыбками смотрят на маленького братика. Ваня и Дима очень ждали встречи с братом, и их радости не было предела. Снимком из этой серии поделилась и Кристина Решетник, написав, как хорошо быть дома.

 
 
 
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Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, «Телеграф» писал, что сразу после родов Кристина Решетник  показала, как выглядит после родов.

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Телеведущий, Григорий Решетник.

Автор:

Телеграф
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