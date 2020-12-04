Первая встреча братьев: Григорий Решетник поделился милым снимком сыновей

28 ноября Григорий Решетник стал многодетным отцом – супруга ведущего Кристина Решетник родила третьего сына. 2 декабря Кристину и малыша выписали из роддома.

На своей странице в Инстаграм неизменный ведущий «Холостяка» показал, как прошла первая встреча их сыновей Ивана и Дмитрия с новорожденным, имя которого родители пока не называют.

«Первая встреча братьев Решетников» - подписал снимок Григорий.

На ярком снимке мальчики лежат на кровати и с широкими улыбками смотрят на маленького братика. Ваня и Дима очень ждали встречи с братом, и их радости не было предела. Снимком из этой серии поделилась и Кристина Решетник, написав, как хорошо быть дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, «Телеграф» писал, что сразу после родов Кристина Решетник показала, как выглядит после родов.