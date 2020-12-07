Известный российский комик загремел в больницу с коронавирусом

Известный российский комик Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом. Врачи его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мash".

"Ещё 23 ноября у актёра пропало обоняние и появилась ломота в теле. А потом обнаружились и остальные симптомы вируса - сухой кашель и температура. КТ показала двустороннюю пневмонию, и тест на корону оказался положительным", - говорится в сообщении.

Игорь Угольников родился в 1962 году в Москве. Угольников известен публике как киноактёр и телеведущий программ "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу", "Доктор Угол" и "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" в первой половине 1990-х годов. Часто приглашался в жюри Высшей лиги КВН. Известен по фильмам "Ширли-мырли" и "Встретимся на Таити".

Напомним, в начале декабря Голливуд потрясла новость о смерти актера Дэвида Проуза, который сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн". Причиной смерти актера стал коронавирус.