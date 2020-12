Умер первый в истории человек, который превысил скорость звука

Во вторник, 8 декабря, в возрасте 97 лет ушел из жизни американский пилот Чарльз Йегер. Чак был первым в истории человеком, преодолевшим звуковой барьер.

Об этом сообщили в Твиттере CNN.

Во время Второй мировой войны он сперва был авиамехаником, но позже, в 1942 году стал летчиком. В ноябре 1943 был отправлен в Англию, где сбил 11 самолетов противника - в том числе реактивный Мессершмитт Me.262. Ему принадлежит популярная фраза "Когда я в первый раз увидел реактивный самолет, я его сбил".

Звуковой барьер

Йегер был первым в истории человеком, котороый преодолел скорость звука. В 1947 году он в управляемом горизонтальном полете на самолете поставил рекордные показатели скорости.

Стоит отметить, что впоследствии Чак внес большой вклад в развитие военной авиации и космонавтики, но сам в отряд американских астронавтов не попал, так как у него не было высшего или средне-специального образования: у героя имелся лишь аттестат об окончании средней школы.

Война

В то же время во время вьетнамской войны Йегер командовал авиакрылом и совершал боевые вылеты. Был военным в Пакистане во время индо-пакистанской войны.

Кино

О жизни Чака Йегерса был снят фильм "Парни что надо", который в 1984 году получил четыре премии "Оскар".

Pilot Chuck Yeager, the first man to fly faster than the speed of sound, has died at age 97 https://t.co/uUCDgvryTj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 8, 2020