Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Умер первый в истории человек, который превысил скорость звука

Умер первый в истории человек, который превысил скорость звука
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во вторник, 8 декабря, в возрасте 97 лет ушел из жизни американский пилот Чарльз Йегер. Чак был первым в истории человеком, преодолевшим звуковой барьер.

Об этом сообщили в Твиттере CNN.

Во время Второй мировой войны он сперва был авиамехаником, но позже, в 1942 году стал летчиком. В ноябре 1943 был отправлен в Англию, где сбил 11 самолетов противника - в том числе реактивный Мессершмитт Me.262. Ему принадлежит популярная фраза "Когда я в первый раз увидел реактивный самолет, я его сбил".

Звуковой барьер

Йегер был первым в истории человеком, котороый преодолел скорость звука. В 1947 году он в управляемом горизонтальном полете на самолете поставил рекордные показатели скорости.

Стоит отметить, что впоследствии Чак внес большой вклад в развитие военной авиации и космонавтики, но сам в отряд американских астронавтов не попал, так как у него не было высшего или средне-специального образования: у героя имелся лишь аттестат об окончании средней школы.

Чарльз Йегер

Война

В то же время во время вьетнамской войны Йегер командовал авиакрылом и совершал боевые вылеты. Был военным в Пакистане во время индо-пакистанской войны.

Кино

О жизни Чака Йегерса был снят фильм "Парни что надо", который в 1984 году получил четыре премии "Оскар".

Читайте также в материале "Телеграфа": В России обокрали самолет "судного дня".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Пилот, Летчик, Скорость, Чарльз Йегер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля
02 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
03 Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
04 В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
05 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь