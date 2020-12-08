Подозреваемые в убийстве музыканта Деревянко имели проблемы с полицией и не только: выяснились подробности

27 ноября, в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний музыкант Александр Деревянко. Его избили, задушили и почти залили тело бетоном. 5 декабря были задержаны двое подозреваемых. Всплыли некоторые подробности в деле об убийстве Деревянко.

Об этом пишет "Обозреватель".

Сообщается, что Александр Деревянко был убит в одной из киевских квартир на Печерске – на улице Ивана Мазепы, 9. Это исторический центр Киева. Стоимость квартир в этом доме от 100 до 150 тысяч долларов.

Один из подозреваемых в убийстве, 31-летний Юрий Т. задолжал именно такую сумму.

Как пишет "Обозреватель", со ссылкой на собственные источники, что "в конце июня этого года в полицию обратился адвокат предпринимателя из Киевской области. Он заявил, что Юрий Т. получил у его клиента 100 тыс. долларов (почти три миллиона гривен) на выполнение какой-то работы, которую должен был завершить в трехдневный срок".

Однако Юрий Т. работу не выполнил, и деньги не вернул, перестал отвечать на звонки – пропал. Потерявший крупную сумму предприниматель расценил это как мошенничество.

Еще один задержанный по подозрению в убийстве музыканта - 35-летний Денис М.

Денис из Днепра учился в частном университете "КРОК". Он – кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, призер чемпионата по бодибилдингу в категории mens fizik. Два раза Денис М. попадал в поле зрения полиции с предположительно наркотическими веществами.

Как именно познакомились подозреваемые в убийстве – пока неизвестно.

Напомним, ранее тело Деревянко было найдено в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов, спустя почти неделю после исчезновения. Следствие установило, что злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушили, а тело собирались скрыть.